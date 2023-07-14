金秀賢X金智媛《眼淚女王》將延後至明年（2024年）播出！網友曝德國最新路透照：「是去拍蜜月旅行的部分嗎」

最新路透照中，金秀賢和金智媛的裝扮清爽又休閒，和先前的「財閥夫婦」形象大不同！

新劇《眼淚女王》由《需要浪漫3》張榮佑導演和《黑道律師文森佐》、《小女子》金熙元導演共同執導，《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》、《愛的迫降》朴智恩編劇執筆，金秀賢、金智媛主演，描述豪門夫婦克服驚險的危機，創造奇蹟般的愛情故事。

據最新消息指出，原訂於今年（2023年）下半年播出的《眼淚女王》，將延後至明年上半年播出。而tvN今年下半年的週末劇檔期為：7月《驅魔麵館2》‎‎、9月‎《阿斯達年代記：阿拉姆恩之劍》‎、10月‎《無人島的DIVA》‎、12月‎《Maestra》‎。

아 미친 눈물의 여왕 웨딩사진도 있어???

김지원 김수현 웨딩사진이라니..

이 둘 조합 벌써부터 환장해 pic.twitter.com/SgD7jRTFuq — 빈 (@binri_) June 1, 2023





先前，有網友分享了金秀賢與金智媛的「婚紗照」，而演員金正蘭也曾在個人Instagram分享兩人的「同框照」，海內、外劇迷紛紛表示：「好希望可以趕快看到電視劇播出！」、「外貌太般配了吧」、「越來越期待了」等。

Terpantau #KimJiwon dan #KimSooHyun lagi syuting drama #QueenOfTears di Jerman



Asyiiik…. Musti sabar tayangnya masih akhir tahun pic.twitter.com/4vN2WnZkUn — UPDATE KDRAMA NEWS (@infodrakor_id) July 12, 2023

據了解，《眼淚女王》劇組目前正在德國取景拍攝，預計拍攝三週。金秀賢與金智媛一身休閒、輕便，看起來格外清爽。這副模樣也讓人忍不住聯想：「難道是去拍攝蜜月旅行的場面？」（笑）

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞