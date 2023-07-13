【K社韩国小百科】震惊全韩的「幽灵儿童案」！多人被亲生父母杀害

近日，韩国警方侦办多起「无户籍婴儿」遭父母杀害案，又称「幽灵儿童案」（指在医院有出生记录、但未登记户籍的婴儿）。

事情的起因源自「水原冰柜死婴案」，一名30多岁水原市女子於2018年11月和2019年11月分别生下一名女婴和男婴，但她在分娩次日就将婴儿杀害，并藏尸於家中冰柜内数年。 按照嫌疑人的说法，她因经济困难对亲身骨肉下毒手，还向丈夫谎称流产。

因为「水原冰柜死婴案」掀起的社会舆论，另韩国警方十分重视，於是於6月28日开始调查2015年以来在医院有出生记录但未登记户籍的2000多名儿童的状况。 7月2日韩媒通报了巨济市的相关案件，6月底警方拘捕了一名30多岁女子和她20多岁的男友，两人涉嫌杀害他们的孩子并埋尸山中，他们一度谎称男婴意外身亡。 而隔壁的大田市也发生了同样的案件，一名20代女子涉嫌产下一名男婴后将其饿死。



在韩国警方密集追查「幽灵儿童案」的期间，截至7月7日，韩国各地方政府共接到1069件涉及「幽灵婴儿」事件的举报，并对其中的939件进行侦办，共查出死亡11件，下落不明782件。

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