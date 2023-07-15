Seventeen Joshua&Hoshi將作客劉在錫網綜《藉口Go》，李棟旭&李光洙&柳演錫等都去過

男團Seventeen成員Joshua和Hoshi將於國民MC劉在錫碰面。

新曲《Super》（《孫悟空》）發行之後，Seventeen人氣再攀高峰，本月21、22日即將舉辦的高尺小巨蛋演唱會門票預售上演空前搶奪戰。 上週成員們還飛往中國澳門亮相音樂節並在廣州舉行線下粉絲會，吸引不少中國「克拉」（SEVENTEEN粉絲名）前往。





20230709 / 20230710 딜레이뷰



TMEA音乐节



세븐틴무대cut



(손오공FMLHOT)



마카오날씨 더운데 진짜 고생많았어 애들아 진짜 너무 멋찌다ㅠㅠ 정말 캐럿이라 자랑스럽다ㅠㅠ수상도 다시한번 축하해#세븐틴 #SEVENTEEN

타래에 인터뷰까지 기록 pic.twitter.com/jPdnVbUK2j — 떡튀순밥밥히어로 (@SVT_Sz1004) July 10, 2023

最近隊內成員也在積極營業，據韓媒《韓國日報》獨家報導稱成員Joshua和Hoshi將作客YouTube綜藝《藉口Go》，這檔節目是國民MC劉在錫的首個YouTube網綜，以好友間的談話為主題，從開播以來已經邀請過李棟旭、柳演錫、李光洙、車太鉉、編劇金恩熙、導演張漢俊、金淑、 宋恩伊等明星亮相，每集點擊率都超過百萬。



Seventeen之前曾出演過劉在錫擔任固定嘉賓的《Running Man》，這次也是繼上次節目之後時隔4年再次見面。 Joshua和Hoshi在SEVETEEN團綜《Going Seventeen》中大展綜藝魅力，前段時間兩人還分別做客了人氣網綜《雖然沒準備什麼菜》，與舞台上霸氣形象完全不同的反轉魅力瘋狂吸粉。據悉，Joshua和Hoshi於15日錄製《藉口Go》，節目何時播出尚未確定。

此外，Joshua和Hoshi亮相的綜藝節目《BRO & MARBLE》將於7月21日和觀眾見面。



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