HYBE到底怎麼了？旗下男團&TEAM的工作人員機場推搡粉絲、撐傘遮視線！

男團&TEAM的工作人員頻繁引爆不滿。

早前有粉絲參加&TEAM的簽售會被HYBE娛樂工作人員檢查內衣的事情輿論還未消散，這邊又再次爆出負面消息，有粉絲拍到&TEAM的工作人員在機場推粉絲。HYBE日本廠牌推出的組合&TEAM於8日舉行了粉絲簽名會。

但是，當天的網路社區裡突然上傳了題為「在粉絲簽名會上檢查粉絲內衣的HYBE」的帖子，同樣在其他平臺也陸續出現了這樣的帖子，引起韓娛圈粉絲的不滿和憤怒。

這件事情還沒有完全停息，HYBE工作人員再次觸動眾怒。theqoo上公開了一則以「今天在機場尖叫的HYBE &TEAM工作人員」。從網友曝光的影片中可以看到，一名粉絲拿著手機上前準備拍攝，強壯的工作人員直接推開對方。

另一則影片中，粉絲們排著長隊拍攝成員，只見保全人員撐起了雨傘擋住大家的視線，並大聲喊了一句「出來」，語氣十分差勁。



影片一出即刻就在韓網掀起熱議，網民們評論道：「他們都不尊重你們，為什麼還要追這個團？」 、「這幫人以為機場是他們家的嗎」、「名氣不大，排場倒是蠻大的」、「我在機場工作，其實金浦機場很小，旅客經常被尖叫的聲音嚇到」、「所以他們是誰？完全不認識」、「笑死我了，現在什麼人都是這個排場嗎」、「討厭HYBE不是沒有理由的」、「換作我是粉絲被這樣對待，絕對瞬間脫粉」、「你不擋也沒人認識你們」等。

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