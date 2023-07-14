HYBE到底怎么了？旗下男团&TEAM的工作人员机场推搡粉丝、撑伞遮视线！

男团&TEAM的工作人员频繁引爆不满。

早前有粉丝参加&TEAM的签售会被HYBE娱乐工作人员检查内衣的事情舆论还未消散，这边又再次爆出负面消息，有粉丝拍到&TEAM的工作人员在机场推粉丝。HYBE日本厂牌推出的组合&TEAM於8日举行了粉丝签名会。

但是，当天的网路社区里突然上传了题为「在粉丝签名会上检查粉丝内衣的HYBE」的帖子，同样在其他平台也陆续出现了这样的帖子，引起韩娱圈粉丝的不满和愤怒。

这件事情还没有完全停息，HYBE工作人员再次触动众怒。theqoo上公开了一则以「今天在机场尖叫的HYBE &TEAM工作人员」。从网友曝光的影片中可以看到，一名粉丝拿著手机上前准备拍摄，强壮的工作人员直接推开对方。

另一则影片中，粉丝们排著长队拍摄成员，只见保全人员撑起了雨伞挡住大家的视线，并大声喊了一句「出来」，语气十分差劲。



影片一出即刻就在韩网掀起热议，网民们评论道：「他们都不尊重你们，为什么还要追这个团？」 、「这帮人以为机场是他们家的吗」、「名气不大，排场倒是蛮大的」、「我在机场工作，其实金浦机场很小，旅客经常被尖叫的声音吓到」、「所以他们是谁？完全不认识」、「笑死我了，现在什么人都是这个排场吗」、「讨厌HYBE不是没有理由的」、「换作我是粉丝被这样对待，绝对瞬间脱粉」、「你不挡也没人认识你们」等。

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