日《週刊文春》爆「LE SSERAFIM Kazuha正在和大6歲的偶像交往」男方身份曝光，還預告會公開獨家照片

2日，日本媒體《週刊文春》在官方網站上上傳「韓國第一女團成員戀情」的文章。《週刊文春》並沒有公開該女子團體的名字，而是表示將會在3日中午12點公開照片。

今天12點（日本時間），《週刊文春》公開 LE SSERAFIM 成員 Kazuha（中村一葉）與身高186公分比她大6歲的男偶像熱戀的消息，並表示對方是 &TEAM 成員 K（古賀祐大）。



據報導，今年3月16、17日 LE SSERAFIM 在日本舉行線下活動。在17日晚上8點30分，Kazuha 從下塌的飯店出來，搭乘計程車到銀座的一家高級烤肉餐廳，2個小時之後，一名186公分男生戴著黑色帽子從烤肉店出來，在附近東張西望地上了車，隨後 Kazuha 也從烤肉店出來，搭上同一台計程車。還提到兩人經過一年的朋友關係後，在2022年夏天開始交往，但公司內部發現兩人的關係後分手，去年秋天瞞著公司秘密復合。

《週刊文春》向LE SSERAFIM 的經紀公司 SOURCE MUSIC 詢問後， SOURCE MUSIC 否認兩人正在戀愛，但表示「作爲朋友確實吃過晚飯。」不過...《週刊文春》已預告將在4日公開獨家照片和詳細報導。

在去年1月，《週刊文春》也曾爆料「LE SSERAFIM 金采源與帥氣前 Rapper 的7張熱戀照片」，公開金采源和一名男生的多張「約會合照」，更稱男方是花美男 Rapper 出身，但很快的就被網友公開的這些照片是合成的，「翻車」的爆料在當時也引發熱討論。

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