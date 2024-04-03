日媒爆LE SSERAFIM Kazuha、&TEAM K 正在戀愛中！所屬社否認戀愛傳聞：交往不是事實

今天（3日），日本媒體《週刊文春》報導 LE SSERAFIM 成員 Kazuha（中村一葉）正在與身高186公分比她大6歲的男偶像熱戀的消息，並表示對方是 &TEAM 成員 K（古賀祐大）。

據報導，兩人3月17日在一家高級烤肉店見面，享受2個小時左右的約會，之後搭乘同一部計程車離開。還提到兩人經過一年的朋友關係後，在2022年夏天開始交往，但公司內部發現兩人的關係後分手，去年秋天瞞著公司秘密復合。《週刊文春》更預告將在4日公開獨家照片和詳細報導。

今日（3）下午，Kazuha 的經紀公司 SOURCE MUSIC 方面否認戀愛傳聞稱：「（兩人）交往不是事實。」



而《週刊文春》去年1月也曾大規模報導 LE SSERAFIM 金采源的戀愛傳聞，稱「收到聚集世界人氣的 K-POP 明星戀愛照片」。但是...公開的照片卻是用金采源和 Sakura（宮脇咲良）一起拍的照片合成，翻車的報導也引發不少討論。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞