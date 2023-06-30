D社獨家揭秘：李政宰是T.O.P演《魷魚遊戲2》的推手！娛樂圈裡的好兄弟，他和女友在T.O.P家秘密約會

BIGBANG前成員T.O.P（崔勝鉉）是如何搭上《魷魚遊戲2》這班車的呢？

28日，Netflix公開《魷魚遊戲2》新演員陣容，因為大麻醜聞而暫停活動很久的T.O.P出現在照片中，從而引發了網民們的熱議，眾人十分好奇形象跌落谷底的他為何能夠出演全球火爆的大熱劇。 當天傍晚，D社就獨家揭秘了，T.O.P進組靠的是《魷魚遊戲》的大男主李政宰。



D社於2014年曝光了李政宰和現三星電子會長李在鎔前妻、大象集團千金林世玲在熱戀的消息，當時拍到他倆秘密約會的場所就是位於漢南洞T.O.P的家，兩人在T.O.P的高級住宅裡見面。

李政宰和T.O.P的關係在圈內並非秘密，兩人是關係特別好的兄弟，因為有共同愛好而結緣，曾經同遊香港，還前往林世玲的餐廳品嚐紅酒。 這次李政宰為了拯救弟弟的事業也花費了不少心血，此前他也曾想要將對方引進自己的公司，後來因為種種原因沒能成功。 如今在自己主演的《魷魚遊戲》中幫弟弟找個角色顯然要容易得多，而李政宰本人據說每集片酬（共13集）已經叫到了100萬美金。



據D社透露，T.O.P能夠加盟《魷魚遊戲2》全靠李政宰強烈推薦，他作為大男主是《魷魚遊戲2》中不可或缺的人物，有一定的話語權。 《魷魚遊戲》給Netflix也帶來了龐大的收益，根據2021年Netflix內部文件顯示，這部劇為Netflix賺到了9億美金。



이정재 X 최승현



격하게 사랑합니다ㅠㅅㅠ pic.twitter.com/urps0hEG0r — LuvBang (@IMUKYOU_H) February 7, 2017

D社表示李政宰可以通過片酬來找回演員的權利，但插手選角卻是另外一碼事，而且推薦的還是有負面輿論的T.O.P。 2016年T.O.P引吸食大麻暫停活動，之後數次表示「會退出娛樂圈」，去年他和YG娛樂合約到期，之後還退出了BIGBANG。



D社還詢問了T.O.P的「試鏡」，透露：「Netflix只說出了官方回應之外沒什麼可說的」，完全不知道T.O.P是經過多麽激烈的競爭才拿下角色。

對於D社的「指控」，李政宰所屬經紀公司Artist Company在官方聲明中表示：「報導不屬實，李政宰比任何人都清楚，因為《魷魚遊戲2》受到極大的關注，許多演員為此而努力，（角色）是通過試鏡決定的。」

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