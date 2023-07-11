ZB1金奎彬因頭暈準備就醫檢查！韓網友：預錄時被隊友扶下去

韓國新男團ZB1（ZEROBASEONE）成員金奎彬剛出道就遇到健康問題。

10日，男團ZB1正式出道，並於當天下午2點（韓國當地時間，下同）舉辦了出道SHOWCASE，之後8點登上Mnet上演出道SHOW「ZEROBASEONE DEBUT SHOW：In Bloom」。 結束活動之後的11日淩晨，成員金奎彬傳出身體不適的消息。



經紀公司WAKEONE發佈官方聲明，表示：「成員金奎彬因感到頭暈，正在休息並恢復狀態中，根據醫療團隊的建議他將接受精密檢查和治療。 我司始終將藝人的健康放在首位，並盡最大努力管理藝人的健康和狀態。」

有韓國網友爆料稱：「奎彬在第二次預錄結束后快要暈倒了，是被太來扶下去的，好擔心啊，感覺身體不好。 最後問候的時候只有8名成員。」



아니 지웅이더 그렇고 규빈이도 몸이 안좋다고..?

이 개같은 회사가 얼마나 스케줄을 잡은거면 규빈이가 쓰러지듯이 내려가 .. https://t.co/Mq1yh8tgyu — 밍니 (@mingni0110) July 10, 2023

粉絲得知這一消息後紛紛喊話金奎彬，表示：「一定要好起來啊」、「好好休息吧」、「忙著出道累壞了吧」等。

ZB1是由Mnet選秀節目《BOYS PLANET》選出的九人期間限定男團，成員為金地雄、章昊、成韓彬、SEOK MATTHEW、金太來、RICKY、金奎彬、朴乾煜、韓維辰，隊長為成韓彬，團體活動期為2年6個月。



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