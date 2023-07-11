李俊昊&潤娥主演的熱門韓劇《歡迎來到王之國》衝進JTBC歷代收視率前十排行榜！後勢看漲有望排到上位圈

JTBC今年一共有四部作品排進收視率前十，上半年度戰績輝煌！歷代電視劇收視率TOP.10中，你看過了幾部呢～？

近期討論度最高的人氣浪漫喜劇《歡迎來到王之國》（King the Land）刷新自身新高收視率，擠進了歷代排行的第七名，目前播至的EP.8以李俊昊和潤娥的炙熱吻戲成為熱門話題之一，預計全部共有16集，後勢看漲的情況下，非常有機會成為JTBC電視台的上位圈作品。





今年度JTBC電視台一共有四部作品排進歷代收視率的TOP.10中，整體表現十分亮眼，一起來看看最新的排行吧！

10．2019年《耀眼》9.7%，金惠子、韓志旼



9．2023年《壞媽媽》12%，羅美蘭、李到晛



8．2017年《有品位的她》12.1%，金喜善、金宣兒



7．2023年《歡迎來到王之國》12.3%，李俊昊、潤娥



6．2023年《代理公司》16%，李寶英、趙成夏



5．2020年《梨泰院CLASS》16.5%，朴敘俊、金多美



4．2023年《車貞淑醫生》18.5%，嚴正化、金炳哲



3．2019年《Sky Castle》（天空之城）23.8%，廉晶雅、金瑞亨



2．2022年《財閥家的小兒子》26.9%，宋仲基、李星民



1．2020年《夫妻的世界》28.4%，金喜愛、朴海俊



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