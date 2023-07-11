ZB1金奎彬因头晕准备就医检查！韩网友：预录时被队友扶下去

韩国新男团ZB1（ZEROBASEONE）成员金奎彬刚出道就遇到健康问题。

10日，男团ZB1正式出道，并於当天下午2点（韩国当地时间，下同）举办了出道SHOWCASE，之后8点登上Mnet上演出道SHOW「ZEROBASEONE DEBUT SHOW：In Bloom」。 结束活动之后的11日淩晨，成员金奎彬传出身体不适的消息。



经纪公司WAKEONE发布官方声明，表示：「成员金奎彬因感到头晕，正在休息并恢复状态中，根据医疗团队的建议他将接受精密检查和治疗。 我司始终将艺人的健康放在首位，并尽最大努力管理艺人的健康和状态。」

有韩国网友爆料称：「奎彬在第二次预录结束后快要晕倒了，是被太来扶下去的，好担心啊，感觉身体不好。 最后问候的时候只有8名成员。」



아니 지웅이더 그렇고 규빈이도 몸이 안좋다고..?

이 개같은 회사가 얼마나 스케줄을 잡은거면 규빈이가 쓰러지듯이 내려가 .. https://t.co/Mq1yh8tgyu — 밍니 (@mingni0110) July 10, 2023

粉丝得知这一消息后纷纷喊话金奎彬，表示：「一定要好起来啊」、「好好休息吧」、「忙著出道累坏了吧」等。

ZB1是由Mnet选秀节目《BOYS PLANET》选出的九人期间限定男团，成员为金地雄、章昊、成韩彬、SEOK MATTHEW、金太来、RICKY、金奎彬、朴干煜、韩维辰，队长为成韩彬，团体活动期为2年6个月。



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