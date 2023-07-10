大家有人出來嗎？《歡迎來到王之國》的「阿拉伯王子」是《魷魚遊戲》阿里！劇中還出現編號199的運動服～

《歡迎來到王之國》第7、第8集中，重要的客人阿拉伯王子（崔帕西·阿努潘 飾）入住王者飯店，他一抵達看到天嗣朗（潤娥 飾）就對她一見鐘情，並給予各種關照。

阿拉伯王子的一舉一動，都讓具元（李俊昊 飾）非常嫉妒，但礙於已經簽訂的合約，他也只能忍耐！阿拉伯王子最後要離開時，還擁抱了「朋友」具元，甚至還給他小費 XD 兩人吵吵鬧鬧的樣子，讓劇情變得更加有趣～



相信有不少人都覺得阿拉伯王子很眼熟吧？印度籍演員崔帕西·阿努潘曾出演多部韓劇和電影，但大多都只是小配角，像是《機智醫生生活》第一季、《模範的士》、《阿斯達年代記》、《太陽的後裔》、《勝利號》等等，直到出演《魷魚遊戲》後，才更廣為人知。



在《魷魚遊戲》中，他飾演「阿里·阿卜杜勒」（參賽者編號#199）一角，因工業事故受傷，卻始終未得到工廠醫療補貼，甚至還被積欠半年薪資，生活陷入困境的他，選擇參加了高額賞金的魷魚遊戲。劇中，他遭受背叛而被淘汰的結局，讓所有觀眾不捨。有趣的是在《歡迎來到王之國》中...具元要挑選自己的衣服時，衣架上還出現編號199的綠色制服（背景音樂還是木槿花開了），大家有發現這幕嘛～！



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