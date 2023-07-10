「怪物新人」NewJeans新歌〈Super Shy〉攻佔各大榜單冠軍一位！與飛天小女警合作MV萌度滿滿～

新人女團 NewJeans 發行的迷你二輯《Get Up》中，〈Super Shy〉迅速破千萬觀看且攻佔各大排行榜單冠軍一位，大家都聽過這兩首歌了嗎？！

今早 NewJeans 的新歌〈Super Shy〉在 Melon、Bugs、Genie、Naver Vibe、FLO…等韓國主要的音樂排行榜上登上冠軍一位，收聽率可以說是男女比率相當平均，深受大眾們的喜愛，以往的歌曲也是TOP10的常客。



▼〈Super Shy〉MV



與〈Super Shy〉一起公開的另一首新歌〈New Jeans〉也都擁有超高人氣，在Bugs和Naver Vibe上登上第二，這首歌是NewJeans 與華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery, Inc.）的熱門卡通「飛天小女警」合作的曲子，MV中成員都有專屬形象，一同慶祝「飛天小女警」成立滿25週年。



▼〈New Jeans〉MV



NewJeans早先推出的歌曲〈Attention〉、〈Hype Boy〉、〈OMG〉、〈Ditto〉…等都獲得熱烈迴響，也即將在今年7月22日迎接出道一周年，被韓國稱之為「NewJeans症候群」，在KPOP上的音樂成就顯示出他們無人能抵抗的怪物級別魅力。



迷你二輯《Get Up》將會在7月21日發行，主打曲為〈Super Shy〉、〈ETA〉、〈Cool With You〉。



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