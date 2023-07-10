大家有人出来吗？《欢迎来到王之国》的「阿拉伯王子」是《鱿鱼游戏》阿里！剧中还出现编号199的运动服～

《欢迎来到王之国》第7、第8集中，重要的客人阿拉伯王子（崔帕西・阿努潘 饰）入住王者饭店，他一抵达看到天嗣朗（润娥 饰）就对她一见钟情，并给予各种关照。

阿拉伯王子的一举一动，都让具元（李俊昊 饰）非常嫉妒，但碍於已经签订的合约，他也只能忍耐！阿拉伯王子最后要离开时，还拥抱了「朋友」具元，甚至还给他小费 XD 两人吵吵闹闹的样子，让剧情变得更加有趣～



相信有不少人都觉得阿拉伯王子很眼熟吧？印度籍演员崔帕西・阿努潘曾出演多部韩剧和电影，但大多都只是小配角，像是《机智医生生活》第一季、《模范的士》、《阿斯达年代记》、《太阳的后裔》、《胜利号》等等，直到出演《鱿鱼游戏》后，才更广为人知。



在《鱿鱼游戏》中，他饰演「阿里・阿卜杜勒」（参赛者编号#199）一角，因工业事故受伤，却始终未得到工厂医疗补贴，甚至还被积欠半年薪资，生活陷入困境的他，选择参加了高额赏金的鱿鱼游戏。剧中，他遭受背叛而被淘汰的结局，让所有观众不舍。有趣的是在《欢迎来到王之国》中...具元要挑选自己的衣服时，衣架上还出现编号199的绿色制服（背景音乐还是木槿花开了），大家有发现这幕嘛～！



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻