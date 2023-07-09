金宇碩首度來台會粉絲：串場影片Cover《黑暗榮耀》超用心！舞台上展現可愛萌呆與感性雙面魅力〜

2015年以團體出道，2020年轉戰個人SOLO並且近期也參與戲劇演出的金宇碩，於7月9日晚間首度登台與台灣的Nia們見面，帶來多樣化的精采演出，讓粉絲們感受到他的魅力。

一出場就連續兩首舞曲「Dawn」與「Slip」，雖然看得出來金宇碩有些緊張，不過在全場粉絲們為他高聲歡呼下他也漸漸放鬆。本次2023年亞洲巡迴[The SIREN]來到第四站台北，金宇碩坦言第一次來到台灣非常緊張，也因為自己搭車時間居多，沒有感受到台灣的高溫，聽說台灣美食多，自己也吃到了粉絲為他準備的小籠包，很滿足也很感謝大家。既然台灣與首爾距離不遠，希望之後自己有機會能來台旅遊。



金宇碩接著穿上牛仔褲，搭配白色T恤，身上掛滿了小熊吊飾，還背著背包戴上了熊熊頭套，帶來一段女團New Jeans的「Oh My God」舞蹈，讓粉絲們直呼太可愛！遊戲環節要求金宇碩在5分鐘內完成三項任務，第一關是撞球進球5顆，第二關是迷你高爾夫進球2顆，第三關則是障礙跳。雖然他聽完遊戲介紹後大呼不可能過關，沒想到只花3分鐘就完成了任務！



雖然完成遊戲，但金宇碩仍依照粉絲們的心願，接受懲罰挑戰，懲罰竟然是要他cover一段高速動漫舞蹈[我推的孩子]，金宇碩為求完美不斷要求重看示範影片，看了四次之後他終於完成這個挑戰，雖然他覺得自己跳得不好只給15分，而且直接放棄再度挑戰，讓粉絲們覺得超可愛。



金宇碩提到自己很喜歡電影《我的少女時代》，所以努力練習了主題曲《小幸運》，在開唱前就先給粉絲打預防針，說自己覺得發音很困難可能唱得不好，或是可能視線會一直停留在提詞機上，要請大家多包涵，不過他的演唱仍在水準之上，粉絲還是給他100分的滿分。



金宇碩對本次的演出相當用心，就連串場影片都呈現高質感的拍攝，甚至是Cover大家熟悉的《黑暗榮耀》，他模仿著宋慧喬給林智妍寫信的畫面，並說著名台詞「從那天起，Nia你們就是我的夢想…我們該在哪裡重逢？怎麼想也只有那裡了，專屬於我的60平方公尺的體育館。」讓粉絲們看了都會心一笑。



接下來金宇碩也一一回答粉絲們的問題，許多粉絲們在便利貼上寫了自己想聽到的歌曲，或是想看到金宇碩跳的特別舞蹈，他都照單全收，一一為大家表演，相當寵粉，粉絲問到他如何鍛鍊身材？金宇碩卻顯得相當害羞，想要趕快Pass這一題，相當可愛。



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