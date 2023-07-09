【韩网热帖】HYBE & Weverse工作人员对参加签售会的粉丝进行摸胸搜身检查

8日，&TEAM 面对面举行签售会，当天就有多名韩国网友在Twitter PO文控诉。

「活到现在第一次在粉丝签售会遇到检查bra，我妈妈都不会摸我的胸，粉丝经济人努那们却... 真的说了『要摸一下胸部哦』然后突然就被摸了」

「没有人觉得这是性骚扰、犯罪吗？『要摸一下胸部哦』←有生以来第一次听到这样的语句，苦笑出来了」

「按按胸部上侧、又按按胸部下侧，几乎是爱抚的级别，而且超认真，真的超惊慌无语，脱口而出『那是我的胸部耶』...」

「对方说『要摸一下胸部哦』，突然用手刀姿势摸乳沟，胸部上下侧也都摸了，说『好像不是钢丝（内衣）啊』。 哈... 而且绝对禁止回座位，生怕藏了什么带过来...」

「真的检查内衣kkk说了『要摸一下胸部哦』就开始摸... 问我『是watch吧？』 把我带到一个较小空间，让我把衣服拉上来... 迫不得已拉上来之后，不知谁打开门进来看到我被检查内衣的模样^^太羞耻了，人权跌到地上。」

「我因为内衣太热而贴了胸贴，对方把我后背和胸部摸了好几遍之后问：『没有... 吗？』 把我当变态。 我只好小声说用了胸贴。 C8。」

「真的是白痴吗，精神正常吗？ 就在成员们签名的地方旁边发这个疯啊kk虽然在其他地方摸来摸去也不能合理化」

「本来不想在这么开心的日子说这些，我穿T恤去的，对方在中间按了一下、然后手指从T恤中间划过;; 这种骚扰连疯子都不太会做吧...」

以上是今天（*7月8日）的&TEAM Weverse面对面粉丝签售会中发生的事情。其实不止这次，所有签售会里粉丝受到的人权侵害和性骚扰都很严重。娱乐公司和专辑公司把粉丝的爱当做人质，堂堂正正进行各种犯罪。不应该就这么过去了。

韩国网友评论：

1. 疯了吗？

2. 现在是21世纪没错吗？

3. 哇... 单是看文字都感到羞耻，这些家伙果然不把粉丝当人看

4. 警察就算有搜捕令都不会这样

5. 大多数粉丝都是未成年学生，或社会初级生，真的太过分... 会留下心理阴影吧

6. 为什么要排队被这样对待？ 必须抗议！

7. 不如用金属探测器... 曾有人从胸部抽出刀子吗？ 为什么要做到这地步？

8. 防的不是刀子，是用smart watch或手机录音。 见面会并没有禁止拍摄，粉丝录音也只是因为现场太慌乱想留下回忆ᅲ没必要这样抓人，根本是鄙视女粉丝

9. 男粉丝的话连内裤里面也要摸吗？

10. 居然没有一个人报警？

11. 必须起诉性骚扰。有些粉丝为参加签售会花了几百万，录音多重要啊，居然摸这些消费者的胸部kkk太恶心了K-POP

12. 因为他们知道粉丝只有中签才能去，就算遭到不当对待也只能忍耐... 这种事必须报警... 如果不计较，界限会逐渐消失

13. HYBE动不动就摸粉丝胸部这件事什么时候能改？ 机场为预防恐袭做的安检都不会这样

14. C8世上怎么会有花钱给人性骚扰的活动，太气人了

15. 晕，要做到这地步吗？ 我放弃签售会了

出处：https://theqoo.net/hot/2852754985?page=1

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