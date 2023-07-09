出道15週年的 SHINee 今天在《人歌》獲得一位，三人表情超驚訝！網友：「好像在看新人第一次拿一位、好可愛」

人氣男團 SHINee 今年出道15週年也展開一系列紀念活動，像是開設快閃店、舉行粉絲見面會＆演唱會，最重要的是發行第8張正規專輯《HARD》。

而 SHINee 近日在各大音樂節目進行〈HARD〉打歌，這週他們也在《M! Countdown》、《音樂銀行》和《Show! 音樂中心》都拿到一位。今日（9日）的《人氣歌謠》可能是沒有抱太多期待，聽到獲得一位時，三人都露出超驚訝的表情！

他們可愛的反應，也讓網友紛紛表示：「好像在看新人第一次拿一位的樣子」、「祝賀一位！想要看到你們每天都這麼開心」、「真的好感動啊」、「這次舞台太帥了，希望能更長久」、「20週年、30週年也拿第一吧 嗚嗚嗚」、「雖然活動了那麼長時間，但每次拿到第一名的時候都那麼真心地高興，太珍貴太漂亮了」、「怎麼能不愛那個樣子呢？因爲大家太幸福了」等等。

而這次的回歸，SHINee 也出演了許多綜藝，接下來9月他們將在日本舉行巡迴演唱會，還會推出出道15週年紀念電影《My SHINee World》。



▼一位安可舞台：



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