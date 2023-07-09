《地球娛樂室》兔瓏隨羅PD來臺會粉絲勤練舞！還找IVE安兪真「驗收」《Kitsch》

兔瓏為了臺灣粉絲見面會準備好多啊！

上月（6月）10日至臺灣出差後回到韓國的羅PD及大柱作家，於13日晚間‎「開直播」‎，並提到這趟旅程。羅PD分享了他在臺灣開了粉絲見面會的點點滴滴，還拿出當晚與粉絲們拍的大合照。

作為「驚喜嘉賓」登場的《地球娛樂室》兔瓏，近期也更新了VLOG，影片裡提及此次的「臺灣行」。確定會出現在見面會上後，兔瓏積極練舞，還找來Gabee指導，就為了呈現最好的模樣。

兔瓏還把羅PD和大柱作家拉下來一起練，也才會有見面會上令粉絲們尖叫連連的《Kitsch》舞台啦！

兔瓏還找來《Kitsch》「原作」IVE安兪真「驗收」，兩位配合得很好呢！

到了見面會當天，兔瓏的登場引發全場歡呼及掌聲。因為兔瓏不會「說人話」，所以由羅PD擔任兔瓏的翻譯，然後再請翻譯把羅PD的話翻成中文XD兔瓏自我介紹完後，帶來「魔術表演」，還有準備許久的《Kitsch》。粉絲們尖叫連連，羅PD和大柱作家也合流表演，氣氛超嗨。

作為「親眼」看到兔瓏的小編，真的好開心！非常享受當天的見面會，也感謝羅PD團隊為活動及舞台的努力及付出。希望可以再次於臺灣的土地上看到，永遠歡迎～

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