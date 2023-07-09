《地球娱乐室》兔珑随罗PD来台会粉丝勤练舞！还找IVE安兪真「验收」《Kitsch》

兔珑为了台湾粉丝见面会准备好多啊！

上月（6月）10日至台湾出差后回到韩国的罗PD及大柱作家，於13日晚间‎「开直播」‎，并提到这趟旅程。罗PD分享了他在台湾开了粉丝见面会的点点滴滴，还拿出当晚与粉丝们拍的大合照。

作为「惊喜嘉宾」登场的《地球娱乐室》兔珑，近期也更新了VLOG，影片里提及此次的「台湾行」。确定会出现在见面会上后，兔珑积极练舞，还找来Gabee指导，就为了呈现最好的模样。

兔珑还把罗PD和大柱作家拉下来一起练，也才会有见面会上令粉丝们尖叫连连的《Kitsch》舞台啦！

兔珑还找来《Kitsch》「原作」IVE安兪真「验收」，两位配合得很好呢！

到了见面会当天，兔珑的登场引发全场欢呼及掌声。因为兔珑不会「说人话」，所以由罗PD担任兔珑的翻译，然后再请翻译把罗PD的话翻成中文XD兔珑自我介绍完后，带来「魔术表演」，还有准备许久的《Kitsch》。粉丝们尖叫连连，罗PD和大柱作家也合流表演，气氛超嗨。

作为「亲眼」看到兔珑的小编，真的好开心！非常享受当天的见面会，也感谢罗PD团队为活动及舞台的努力及付出。希望可以再次於台湾的土地上看到，永远欢迎～

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