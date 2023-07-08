《災後調查日誌2》「珍島犬」回歸！消防局＋警察局＋國科搜攜手合作：「這是天下無敵了啊」

將接檔《惡鬼》於下月（8月）4日首播的《災後調查日誌2》陸續公開海報、劇照、預告影片！

《災後調查日誌》原韓文劇名為《消防局旁的警察局》，第2季劇名變更為《消防局旁的警察局和國科搜》，捕捉犯人的警察和撲滅火災的消防員，以及掌握證據的國科搜將對抗前所未聞、空前絕後的事件而展開的升級合作。

金來沅飾演「陳浩介」，太原警察局刑事八組的警察，有著堅定的強烈眼神、閃閃發亮，人稱「珍島犬」，散發熱血又帥氣的警察魅力，一旦咬住就絕不放過。

孫浩俊飾演「奉道鎮」，太原消防局的火災鎮壓隊員，臉上有著無所畏懼的堅毅表情，傳達出他的強韌性格。被稱為「推土機」的他，總是奮不顧身地衝向火焰。

孔升妍飾演「宋雪」，太原消防局的緊急救護隊員宋雪。表情溫柔卻同時擁有超強的危機處理能力，一點點小傷口都不放過協助著受傷的人。

在首版預告影片中，以「珍島犬」陳浩介的回歸為開頭：「我從地獄來的，你這個臭小子！」更加強烈的反派與犯罪，與此同時更加升級的打鬥場面及共助關係。這次消防局、警察局和國科搜要組成「最強陣容」，誓言掃蕩隱藏在黑暗中的罪犯。

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