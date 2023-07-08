《灾后调查日志2》「珍岛犬」回归！消防局＋警察局＋国科搜携手合作：「这是天下无敌了啊」

将接档《恶鬼》於下月（8月）4日首播的《灾后调查日志2》陆续公开海报、剧照、预告影片！

《灾后调查日志》原韩文剧名为《消防局旁的警察局》，第2季剧名变更为《消防局旁的警察局和国科搜》，捕捉犯人的警察和扑灭火灾的消防员，以及掌握证据的国科搜将对抗前所未闻、空前绝后的事件而展开的升级合作。

金来沅饰演「陈浩介」，太原警察局刑事八组的警察，有著坚定的强烈眼神、闪闪发亮，人称「珍岛犬」，散发热血又帅气的警察魅力，一旦咬住就绝不放过。

孙浩俊饰演「奉道镇」，太原消防局的火灾镇压队员，脸上有著无所畏惧的坚毅表情，传达出他的强韧性格。被称为「推土机」的他，总是奋不顾身地冲向火焰。

孔升妍饰演「宋雪」，太原消防局的紧急救护队员宋雪。表情温柔却同时拥有超强的危机处理能力，一点点小伤口都不放过协助著受伤的人。

在首版预告影片中，以「珍岛犬」陈浩介的回归为开头：「我从地狱来的，你这个臭小子！」更加强烈的反派与犯罪，与此同时更加升级的打斗场面及共助关系。这次消防局、警察局和国科搜要组成「最强阵容」，誓言扫荡隐藏在黑暗中的罪犯。

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