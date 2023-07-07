【韓網熱議】《歡迎來到王之國》首播很多人吐槽「老套」，但現在反響很好！收視還創下新高

這部是最近的治癒劇～小編每週都看得好開心 XD 兩位演員真的都好會演！

《歡迎來到王之國》首播時，被韓網友批劇情太老套、設定和台詞像90年代。不過...隨著播出，評價似乎越來越不錯，在 The qoo 有篇「首播很多人吐槽，但現在反響很不錯」的帖文就引發不少討論。



《歡迎來到王之國》目前是電視劇話題性排名第一名、出演者話題性佔據第一、第二名、YouTube上公開的花絮點擊率很高，留言也很多、每集收視都在刷新自身新高（第6集已經突破12％）、日前還登上Netflix Top10 部門中第一名。原Po提到：「雖然第1集有很多遺憾的部分，從第3集和第4集開始反響變得很好。」



韓網友紛紛表示：「確實很老套，但是能在一個畫面裡看到潤娥和俊昊感覺很好」、「潤娥太漂亮了，讓人一直看下去」、「演員們演技也很好，是我最近的治癒劇」、「劇情很老土，真多虧了演員」、「我就喜歡這種幼稚老梗的劇」、「收視率已經證明依竊，上升就說明好看」等等。



第7集預告中，具元（李俊昊 飾）到了天嗣朗（潤娥 飾）家裡，天嗣朗還質問他：「都不是女朋友，為什麼要抱在懷裡？」在具元不斷給予確信的攻勢下，天嗣朗會正視自己的心嗎？還有重要的阿拉伯客人到訪，會發生什麼事呢？最後具元還問天嗣朗：「所以呢？妳感受到我的真心了嗎？」好期待本週的撥出啊！

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