請說一位不小心露出香肩的偶像！BTS的Jimin、Seventeen圓佑、TWICE的SANA、IVE張員瑛

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無論是「香肩偶像」還是「露肩達人」，有意無意的露出總是能讓粉絲們心動&尖叫不已～！！M編我蒐集了四位代表人物，如果心中有想分享的名單，也歡迎留言跟我們互動喔！

▼BTS防彈少年團的Jimin（朴智旻），可以說是KPOP粉絲圈相當有名的「露肩達人」了，我個人印象最深刻應該是〈血汗淚〉和〈DNA〉的舞台，露肩露到成員們瘋狂模仿，尤其是穿上夾克時，一有機會就會出現粉絲福利~。





經典Jimin〈血汗淚〉露肩事件。（影片03:04）



▼Seventeen的全圓佑（Won Woo），一向惜肉如金但用心健身的他，近日分享了「練習室的日常照」直接露出寬肩的一小角，肌肉線條也相當明顯且誘人，讓克拉（粉絲名）們心動不已，尖叫聲～！！！







分享一個粉絲圈中相當出名的直拍舞台〈HIT〉。



and 本人稿子寫完後，發現 Seventeen 隊友珉奎也更新了一張露肩照，補個圖～！XD





▼TWICE的SANA（湊崎紗夏），說到SANA就不得不提她在LA演唱會時的熱舞片段，當時襯衫&若隱若現的造型引爆網上話題！看完直接淪陷在她的魅力之中。





▼IVE的張員瑛（Won Young），讓人直接聯想到公主和高貴氣質的她，造型多變也偶爾有叛逆的一面，當時的〈Kitsch〉舞台球衣造型真的帥氣又充滿Girl Crush。





這場造型真的全員好看！



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