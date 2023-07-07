被說像「MZ版趙寅成」的新人男模特！網反應尷尬：「不說像趙寅成還好些...」

近日有韓國網友PO文表示發現了一位新人男模特，長相氣質居然有趙寅成年輕時的影子！但似乎大部份網友都無法贊同......

原PO表示是在模特韓慧珍的YouTube第一次看到這位模特，感覺稍微有像趙寅成，於是PO文與大家分享。 這位模特名叫「金志浩」，剛剛出道還不到8個月，已經為《ELLE》、《Marie Claire》、《BAZAAR》、《Esquire》、《ARENA》、《GQ》、《MEN Noblesse》等大牌雜誌拍過寫真！



而原PO認為相似的，就是《學校》時期的趙寅成。 趙寅成從小練習跆拳道，大學就讀模特學系，在兼職模特時踏入演藝圈。 2001年開始拍戲，第一部作品就是《學校3》，因又高又帥的模樣迅速走紅。









不過...... 似乎很多網友難以認同原PO說法，覺得原PO可能是想宣傳這位模特，但因比較對象過於經典和難以超越，反而給模特招黑：「內？」 「除了髮型一點也沒有像」「從外形到氛圍沒有一處相似，從第一張圖開始就驚慌」「模特欠你錢嗎？」 「向趙寅成道歉」「趙寅成真是帥到讓人發瘋」「如果是看過趙寅成巔峰時期後寫下這篇文，建議去看眼科」「沒提到趙寅成還好些...」「原PO是不是年紀太小不認識趙寅成？」 「模特雖然不像趙寅成但也很有魅力」「當事人應該也很驚慌吧」

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