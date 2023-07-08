李帝勳豪送厚禮給整個團隊，人均價值數百萬！根據各自喜好親自挑選，細心體貼令人稱讚

據JTBC報道，演員李帝勳最近為所屬社職員及造型師等每個人精心挑選了禮物，人均至少數百萬韓元，在業界傳開後羨煞眾人。

李帝勳2021年6月設立個人經紀公司COMPANY ON，到現在為止剛好和職員們共事了整整兩年。 為表達感謝之情，細心的李帝勳按照每位職員的偏好親自挑選了最有需求或最適合的禮物，例如對合作最久的經紀人，就贈送了R品牌手錶、MacBook full option、照相機、名牌包包等。



其實上個月就已有工作人員曬出認證照！與李帝勳合作的化妝師徐美延（音）在個人IG PO出合照，留言說李帝勳藉口開會把大家帶到G品牌精品店、請各位盡情挑選：「超心動啦！我們大家都好幸福。 請粉絲們多多搬運宣傳，是帥氣的男人。」



據相關人士透露，去年底COMPANY ON聚餐就相當大手筆，而這一次送禮格外引起羨慕不單是因為金額，更因為李帝勳對每一位工作人員的細心尤為難得和罕見，令人更加感受到他是懂得照顧自己人的演員。



同時，李帝勳在工作方面的成績也十分亮眼，態度更未曾懈怠。 今年初憑SBS《模範計程車2》（港譯：模范的士2）打下最高21%收視率，在海外多個OTT平臺高居第一; 接下來將主演韓國七八十年代「國民電視劇」《搜查班長》的全新翻拍版《搜查班長1963》; 與具教煥共同主演的電影《逃走》也即將上映。



今年上半年結束海外粉絲見面會《VOCATION》之後，即將於7月23日在首爾舉辦新一輪見面會《SOME more， summer》。





據悉COMPANY ON的「ON」不僅是英文「開啟」，亦是韓文「溫暖」的「溫」、「穩全」的「穩」，公司全名則是英文「同行」的諧音，含義是「志趣相投的人聚在一起共同前進」。 李帝勳通過行動證實他堅守了設立公司的初衷，不論圈內或圈外人看到都忍不住點讚！



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