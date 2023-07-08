请说一位不小心露出香肩的偶像！BTS的Jimin、Seventeen圆佑、TWICE的SANA、IVE张员瑛

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无论是「香肩偶像」还是「露肩达人」，有意无意的露出总是能让粉丝们心动&尖叫不已～！！M编我搜集了四位代表人物，如果心中有想分享的名单，也欢迎留言跟我们互动喔！

▼BTS防弹少年团的Jimin（朴智旻），可以说是KPOP粉丝圈相当有名的「露肩达人」了，我个人印象最深刻应该是〈血汗泪〉和〈DNA〉的舞台，露肩露到成员们疯狂模仿，尤其是穿上夹克时，一有机会就会出现粉丝福利~。





经典Jimin〈血汗泪〉露肩事件。（影片03:04）



▼Seventeen的全圆佑（Won Woo），一向惜肉如金但用心健身的他，近日分享了「练习室的日常照」直接露出宽肩的一小角，肌肉线条也相当明显且诱人，让克拉（粉丝名）们心动不已，尖叫声～！！！







分享一个粉丝圈中相当出名的直拍舞台〈HIT〉。



and 本人稿子写完后，发现 Seventeen 队友珉奎也更新了一张露肩照，补个图～！XD





▼TWICE的SANA（凑崎纱夏），说到SANA就不得不提她在LA演唱会时的热舞片段，当时衬衫&若隐若现的造型引爆网上话题！看完直接沦陷在她的魅力之中。





▼IVE的张员瑛（Won Young），让人直接联想到公主和高贵气质的她，造型多变也偶尔有叛逆的一面，当时的〈Kitsch〉舞台球衣造型真的帅气又充满Girl Crush。





这场造型真的全员好看！



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