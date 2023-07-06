出道倒數4天！ZEROBASEONE（ZB1）出道專輯個人概念照與預告再獲好評！

《Boys Planet》出身的限定男團ZEROBASEONE（ZB1）即將在10日發行專輯正式出道，官方陸續發布的概念照與預告屢屢受到好評。

除了先前「YOUTH」版個人概念照及《Back to ZEROBASE》預告Film外，官方日前再釋出「DIGIPACK」版個人概念照，以及主打歌〈In Bloom〉MV預告。

▼成韓彬



▼金地雄



▼章昊



▼SEOK MATTHEW



▼金太來



▼RICKY



▼金奎彬



▼朴乾旭



▼韓維辰



▼〈In Bloom〉MV



無論是照片還是預告，9名成員再次展現了帥氣美貌，各有各的擁護者，而預告最後的聲音相當驚艷，粉絲們猜測是成韓彬的聲音，紛紛表示等不及了，也對曲子很是讚許，Twitter的轉發已破五萬。



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