【韓網熱帖】韓國網友對於FIFTY FIFTY發佈立場後的反應

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原PO提及：

FIFTY FIFTY解約官司昨日第一次開庭，表示難以和所屬社ATTRAKT維持信任關係。對此，ATTRAKT表示希望儘快和成員們商議，但沒有接觸機會：「當然商議與否是藝人自由，但事件本質是年輕少女背後有強大的勢力。」對於背後勢力說法，FIFTY FIFTY稱是「與事件無關的發言」：「這件事的基礎是所屬社能力不足。 說什麼外部勢力，希望不會模糊本質、掩蓋或毀損解約事由、引起裁判部的誤會。」

ATTRAKT反駁能力不足的說法：「代表傾注了全部財產，甚至把老母親的錢拿來進行投資。 投資了80億，卻推測說缺乏能力，是不是過分了呢？」表示希望和FIFTY FIFTY繼續進行音樂活動。

韓國網友評論：

1. 那怎麼一開始沒去大公司出道呢kkk

2. 說有外部勢力已經是給成員們台階下了，居然劃清界限說毫不相關，誒喲ᅲ

3. 不就是從這個能力不足的公司紅起來的嗎...？ 泡湯的廣告、活動、演出，哪一個不是所有偶像夢寐以求的

4. 錢就是能力，發生麼瘋呢...

5. 了解時代趨勢、在TikTok撒錢捧紅她們，是很厲害的啊...

6. 不好意思，有沒有想過不是公司能力不足，是妳們能力不夠呢？ 歌那麼紅，大眾卻連成員名字都不知道... kkkㅜㅜ

7. 向代表道歉吧... 用心培養妳們就覺得別人賺錢容易嗎？ 官司沒勝算、輿論也完蛋了，要不要重新準備學測呢...^^

8. 夠了，學門技術去吧

9. 一直以為有別的原因，看到這篇報道確定了... kk

10. 後續報道越出越覺得荒唐...

11. 最生氣的是公司代表仍然請大家不要罵孩子們，真的是忘恩負義kkkk

12. 看報道全文，她們還準備起訴代表貪污公款k瘋了k

13. 真的憑什麼？ 以後可別爬出來裝委屈哦^^^

14. 暈;;;; 雖然不知道是成員們的意見還是律師的意見... 真的清醒了ᅲ

15. 她們是被搶走手機了嗎？ 孩子們醒醒啊ᅲᅲᅲ

16. 她們還很年輕，為什麼走上奇怪的道路ᅮᅮ 究竟為什麼這樣，會後悔一輩子的啊

出處：https://theqoo.net/hot/2850028509，https://www.instiz.net/pt/7407268

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