出道倒数4天！ZEROBASEONE（ZB1）出道专辑个人概念照与预告再获好评！

《Boys Planet》出身的限定男团ZEROBASEONE（ZB1）即将在10日发行专辑正式出道，官方陆续发布的概念照与预告屡屡受到好评。

除了先前「YOUTH」版个人概念照及《Back to ZEROBASE》预告Film外，官方日前再释出「DIGIPACK」版个人概念照，以及主打歌〈In Bloom〉MV预告。

▼成韩彬



▼金地雄



▼章昊



▼SEOK MATTHEW



▼金太来



▼RICKY



▼金奎彬



▼朴干旭



▼韩维辰



▼〈In Bloom〉MV



无论是照片还是预告，9名成员再次展现了帅气美貌，各有各的拥护者，而预告最后的声音相当惊艳，粉丝们猜测是成韩彬的声音，纷纷表示等不及了，也对曲子很是赞许，Twitter的转发已破五万。



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