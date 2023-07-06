出道倒数4天！ZEROBASEONE（ZB1）出道专辑个人概念照与预告再获好评！
广告

出道倒数4天！ZEROBASEONE（ZB1）出道专辑个人概念照与预告再获好评！

KPOP   2023年7月6日   星期四18:15   草莓  

（封面图源：Twitter@ZB1_official、YouTube@ZB1_official截图）

《Boys Planet》出身的限定男团ZEROBASEONE（ZB1）即将在10日发行专辑正式出道，官方陆续发布的概念照与预告屡屡受到好评。

除了先前「YOUTH」版个人概念照及《Back to ZEROBASE》预告Film外，官方日前再释出「DIGIPACK」版个人概念照，以及主打歌〈In Bloom〉MV预告。

▼成韩彬
（图源：Twitter@ZB1_official）

▼金地雄
（图源：Twitter@ZB1_official）

▼章昊
（图源：Twitter@ZB1_official）

▼SEOK MATTHEW
（图源：Twitter@ZB1_official）

▼金太来
（图源：Twitter@ZB1_official）

▼RICKY
（图源：Twitter@ZB1_official）

▼金奎彬
（图源：Twitter@ZB1_official）

▼朴干旭
（图源：Twitter@ZB1_official）

▼韩维辰
（图源：Twitter@ZB1_official）

▼〈In Bloom〉MV

无论是照片还是预告，9名成员再次展现了帅气美貌，各有各的拥护者，而预告最后的声音相当惊艳，粉丝们猜测是成韩彬的声音，纷纷表示等不及了，也对曲子很是赞许，Twitter的转发已破五万。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » KPOP » 出道倒数4天！ZEROBASEONE（ZB1）出道专辑个人概念照与预告再获好评！
© 2023 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手