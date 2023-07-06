【韩网热帖】韩国网友对於FIFTY FIFTY发布立场后的反应

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原PO提及：

FIFTY FIFTY解约官司昨日第一次开庭，表示难以和所属社ATTRAKT维持信任关系。对此，ATTRAKT表示希望尽快和成员们商议，但没有接触机会：「当然商议与否是艺人自由，但事件本质是年轻少女背后有强大的势力。」对於背后势力说法，FIFTY FIFTY称是「与事件无关的发言」：「这件事的基础是所属社能力不足。 说什么外部势力，希望不会模糊本质、掩盖或毁损解约事由、引起裁判部的误会。」

ATTRAKT反驳能力不足的说法：「代表倾注了全部财产，甚至把老母亲的钱拿来进行投资。 投资了80亿，却推测说缺乏能力，是不是过分了呢？」表示希望和FIFTY FIFTY继续进行音乐活动。

韩国网友评论：

1. 那怎么一开始没去大公司出道呢kkk

2. 说有外部势力已经是给成员们台阶下了，居然划清界限说毫不相关，诶哟ᅲ

3. 不就是从这个能力不足的公司红起来的吗...？ 泡汤的广告、活动、演出，哪一个不是所有偶像梦寐以求的

4. 钱就是能力，发生么疯呢...

5. 了解时代趋势、在TikTok撒钱捧红她们，是很厉害的啊...

6. 不好意思，有没有想过不是公司能力不足，是你们能力不够呢？ 歌那么红，大众却连成员名字都不知道... kkkㅜㅜ

7. 向代表道歉吧... 用心培养你们就觉得别人赚钱容易吗？ 官司没胜算、舆论也完蛋了，要不要重新准备学测呢...^^

8. 够了，学门技术去吧

9. 一直以为有别的原因，看到这篇报道确定了... kk

10. 后续报道越出越觉得荒唐...

11. 最生气的是公司代表仍然请大家不要骂孩子们，真的是忘恩负义kkkk

12. 看报道全文，她们还准备起诉代表贪污公款k疯了k

13. 真的凭什么？ 以后可别爬出来装委屈哦^^^

14. 晕;;;; 虽然不知道是成员们的意见还是律师的意见... 真的清醒了ᅲ

15. 她们是被抢走手机了吗？ 孩子们醒醒啊ᅲᅲᅲ

16. 她们还很年轻，为什么走上奇怪的道路ᅮᅮ 究竟为什么这样，会后悔一辈子的啊

出处：https://theqoo.net/hot/2850028509，https://www.instiz.net/pt/7407268

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