NMIXX退团成员JINI被指蹭热度！团发布MV同时个人开直播、团回归当天宣布SOLO，路人都傻眼「观感太差」

去年退团的NMIXX前成员JINI近日进行直播并宣布开通个人Twitter，但时间点与NMIXX新歌发布时间刚好撞期，引起部份网友质疑。

女团NMIXX在7月3日宣布即将回归，下午5点公开了先行曲《Roller Coaster》的音源及MV。 几乎同一时间，去年退团的前成员JINI也通过个人IG进行直播， 不少粉丝PO文称MV首发看到一半突然JINI直播通知跳出来，感到十分傻眼。据悉这是她去年开通IG以来第一次直播，只11分钟左右便结束。





同时，JINI新签的所属社UAP娱乐也通过IG Story宣布JINI开通Twitter帐号的消息。 但这个帐号早在今年3月就已加入，却选在NMIXX回归时才宣布，亦令人难免起疑。





不仅这一次，去年JINI的举动也一度引起讨论。 去年3月20日NMIXX发行首张迷你专辑《expérgo》回归，JINI则在3月18日开通个人IG，回归当天发通稿宣布正在准备SOLO出道。







此外，IG和Twitter帐号名也都有「xx」两个字母，遭质疑退团仍要与NMIXX捆绑。



网友对JINI的操作感到傻眼：「据说是开IG后第一次直播，时间点真巧呢」、「一次两次是偶然，三次四次就是故意」、「如果觉得退团发展更好，就不要来蹭热度」、「NMIXX MV看到一半，她IG直播通知弹出来」、「这就是她公司要的效果吧，公司自身能力不足」、「大胆预测7/11出道日」、「手法不干净」、「 很失望，刚出道最期待的就是JINNI」、「非粉都觉得有点...」、「坐等7/11开TikTok」。

JINI去年2月22日以NMIXX成员身份出道，12月9日因个人因素解约退团。今年4月宣布签约UAP，并将艺名从Jinni改为JINI。



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