恭喜姜其永熬成男主！新劇《絕佳的解決士》搭檔李智雅主演，《非常律師禹英禑》後再演律師！

確定了！《非常律師禹英禑》《驅魔麵館2》「最強綠葉」姜其永即將與李智雅共同主演JTBC新劇《絕佳的解決士》，這次終於是男一號啦！

《絕佳的解決士》曾用名《走到盡頭》（끝까지 간다），講述韓國頂級的「離婚解決士」替委託人為有問題的婚姻生活畫下終止符的過程。 李智雅飾演專門解決離婚問題的公司「Solution」的組長「金莎拉」，曾經是韓國頂級律師事務所的兒媳婦，被丈夫背判後一夜之間失去所有。 為了懲罰糟糕的配偶、為委屈的人提供量身定製的solution而成為「離婚解決士」。 通過清爽的笑容和超強的行動力展現大快人心的劇情。



姜其永飾演金莎拉的商業伙伴、Solution的顧問律師「董基俊」，擁有異於常人的直覺和堅持不惜的毅力，當檢察官時因此獲得外號「Shepherd」。 在南西部地方檢察廳的同期裡起訴率高舉第一、實力國過人，後來因不為人知的原因卸任。



金莎拉和董基俊一起幫委託人解決各種頭痛的事件，合作過程天衣無縫、痛快淋漓，兩人也不知不覺對彼此感到微妙的愛意。 也就是說，不僅有復仇劇的快感，也有令人心跳的浪漫戲份！



此外，劇中各位委託人的故事也充滿現實感。 很多人受困於「幸福婚姻自卑症」、認為一旦結婚必須幸福，金莎拉給出的解決方案對於結婚和離婚提出新的觀點，預計會讓不少人共鳴。 製作組將兩位主角比喻成「緊貼現實型的英雄」，劇集內容則是「為世上所有夫妻送上的雖然有點痛但也因此十分安全的預防針」。 播出時間未定。

姜其永2009年出道以來參演了很多部影視作品，包括《Oh 我的鬼神君》《舉重妖精金福珠》《金秘書為何那樣》等，每每憑藉精湛自然的演技獨特展現出又鮮活的角色魅力，令他獲得「最佳綠葉」稱號。





去年在《非常律師禹英禑》飾演知性慈愛的律師上司，給觀眾留下非常好的印象。 近期參與《驅魔面館2》飾演惡鬼之後，終於迎來了人生中第一個男主角色！





Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞