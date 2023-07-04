《今生也請多指教》接近前世因緣會引發災難？ 貂媛&愛景接連出事，多年前的車禍果然不是意外！（EP.06）

這集信息量有點大！那兩個似乎知道知音身份的神秘人，究竟是什麼來頭呢？

tvN新劇《今生也請多指教》改編自同名網漫，講述帶著前世記憶重生的女主在第18次人生遇到真愛「文瑞夏」，但因車禍死亡而開啟第19次人生，並和文瑞夏再次相遇的故事。



*以下內容包含《今生也請多指教》第6集關鍵內容！



姐妹相認

貂媛對知音的話半信半疑，問媽媽後得知姐姐確實說過會轉世回來，而且知音所言都是事實。 貂媛決定相信知音就是姐姐，哭著說：「我好想妳！」姐妹緊緊相擁哭泣，這一幕也被神秘男看到。



而河道允不小心偷聽到姐妹對話，也得知了這一秘密！



事故主使

知音替東宇擺平高利貸老大，東宇偷聽得知瑞夏的車禍是人為造成，且原本目標是除掉瑞夏。 東宇把這消息轉告瑞夏，瑞夏前去質問高利貸老大，要他說出幕後主使是誰。 知音追著瑞夏來到高利貸這邊，終於確信前世自己是被人害死。

前世因緣

神秘男「珉起」以工讀生身份住進愛景家，和暗中觀察瑞夏且知曉知音身份的神秘女「韓娜」碰面，兩人都擔心與前世因緣的糾葛會帶來不好的影響。 實際上愛景身體出了狀況，珠媛工作中遭遇危險、家裡的杜鵑花也突然枯萎，但知音對此尚不知情。



不會變得不幸

總是找瑞夏麻煩的大煥集團副會長李知碩告訴瑞夏：河道允父親就是當年的司機。 瑞夏找河道允質問為何隱瞞，多年來的不知情令他感到窩火和愧疚。



瑞夏走回家看到知音在門口等待，請她抱一抱自己。 知音想起某一世的心願就是和心愛的人平凡幸福地生活到老，對瑞夏說：「我們絕對不會變得不幸。」 但神秘男擔憂的眼神、回憶中的泳池突然變成血色，似乎都暗示事情不會那麼順利......



下集預告裡，神秘男透露他也擁有前世記憶，而知音如此必有原因。 瑞夏追查害死珠媛的兇手; 貂媛發現河道允雖然嘴上拒絕，心裡其實很喜歡她！



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