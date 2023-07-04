《今生也请多指教》接近前世因缘会引发灾难？ 貂媛&爱景接连出事，多年前的车祸果然不是意外！（EP.06）

这集信息量有点大！那两个似乎知道知音身份的神秘人，究竟是什么来头呢？

tvN新剧《今生也请多指教》改编自同名网漫，讲述带著前世记忆重生的女主在第18次人生遇到真爱「文瑞夏」，但因车祸死亡而开启第19次人生，并和文瑞夏再次相遇的故事。



*以下内容包含《今生也请多指教》第6集关键内容！



姐妹相认

貂媛对知音的话半信半疑，问妈妈后得知姐姐确实说过会转世回来，而且知音所言都是事实。 貂媛决定相信知音就是姐姐，哭著说：「我好想你！」姐妹紧紧相拥哭泣，这一幕也被神秘男看到。



而河道允不小心偷听到姐妹对话，也得知了这一秘密！



事故主使

知音替东宇摆平高利贷老大，东宇偷听得知瑞夏的车祸是人为造成，且原本目标是除掉瑞夏。 东宇把这消息转告瑞夏，瑞夏前去质问高利贷老大，要他说出幕后主使是谁。 知音追著瑞夏来到高利贷这边，终於确信前世自己是被人害死。

前世因缘

神秘男「珉起」以工读生身份住进爱景家，和暗中观察瑞夏且知晓知音身份的神秘女「韩娜」碰面，两人都担心与前世因缘的纠葛会带来不好的影响。 实际上爱景身体出了状况，珠媛工作中遭遇危险、家里的杜鹃花也突然枯萎，但知音对此尚不知情。



不会变得不幸

总是找瑞夏麻烦的大焕集团副会长李知硕告诉瑞夏：河道允父亲就是当年的司机。 瑞夏找河道允质问为何隐瞒，多年来的不知情令他感到窝火和愧疚。



瑞夏走回家看到知音在门口等待，请她抱一抱自己。 知音想起某一世的心愿就是和心爱的人平凡幸福地生活到老，对瑞夏说：「我们绝对不会变得不幸。」 但神秘男担忧的眼神、回忆中的泳池突然变成血色，似乎都暗示事情不会那么顺利......



下集预告里，神秘男透露他也拥有前世记忆，而知音如此必有原因。 瑞夏追查害死珠媛的凶手; 貂媛发现河道允虽然嘴上拒绝，心里其实很喜欢她！



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