聽到任時完要出演《魷魚遊戲2》後！黃光熙「嫉妒」到睡不著覺：「快瘋了！我才是魷魚相啊！」

黃光熙真的太有梗 XD

2日播出的《社長的耳朵是驢耳朵》，秋成勳訪問後輩格鬥選手的家，作爲風水地理愛好者，他重視清潔、家庭結構、傢俱佈置等。作為嘉賓出演的黃光熙就說：「秋成勳哥的家真的很乾淨！」還在節目中「炫耀」自己去過秋成勳的家中，更對著鏡頭說：「任時完～你沒去過成勳哥的家吧？我去過！」瞪眼的樣子太爆笑！（影片：請點這3：08開始）



對此，主持人金淑問：「你還在嫉妒時完嗎？」一旁的秋成勳就說任時完說要出演《魷魚遊戲2》，光熙因此鬧得沸沸揚揚 XD 黃光熙就說：「快瘋了！一直睡不著，說實話，我才是魷魚相啊！」嫉妒的同時還Diss了自己，讓現場充滿爆笑聲。



不過...兩人私下感情是真的很好啦！任時完今年4月曾出演黃光熙主持的網路節目《家內朝貢業》，黃光熙就坦率地說：「說實話，爲了不讓你出現在算法中，我都不點擊你的影片，但你總是在主頁上。」還說任時完在《原本以為只是手機掉了》演得太壞了，稱讚了他的演技。



另外，《魷魚遊戲2》近日公開了選角，除了第一季主演李政宰、李炳憲、魏嘏雋（魏河俊）、孔劉確定回歸外，還加入任時完、姜河那、朴成勳、梁東根、朴珪瑛、曺柔理、姜愛心、李大衛、李陣郁、崔勝鉉（T.O.P）、盧載源、元志安等人。而第二季預計在今年下半年開始進行拍攝，有望在明年播出。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞