《Running Man》近期最爆笑的遊戲片段！梁世燦被推倒後上衣失蹤：「這輩子沒有如此羞恥地過～」

看這一段的時候，真的是一路爆笑到流淚～。XDDD

上週日（7月2日）播出的 SBS 熱門綜藝節目《Running Man》中，邀請到男團Monsta X可愛擔當成員周憲，和韓國雪橇項目金牌得主、出演過熱門節目《體能之巔》的尹誠彬選手，一出場彷彿看到了金鍾國般，讓人忍不住稱讚他的好體格。



節目組安排了「互推遊戲」，小腿被綁住固定，將對方完全推倒就算勝利，後方是小水池（冰水）會有緩衝的安全機制，身體如果稍微碰到水但能夠再站起來的話，就能繼續比賽，完全躺下才算落敗。



▼而尹誠彬對上梁世燦這一幕，不僅將他完全推倒，還讓他上衣失蹤露出兩點，全場大爆笑，梁世燦慌張地說：「這輩子沒有如此羞恥地被脫掉上衣過～。」丟臉指數大飆升，還一邊稱讚這個遊戲真的很好玩，是什麼水上樂園嗎？！XD



劉在錫被推倒時也是相當驚訝，之後忍不住形容「眨眼瞬間就出交通事故了」的這種強勁力道。



▼池錫辰對上周憲這段我個人很喜歡，互相挑釁對方的模樣也非常搞笑，效果十足！



▼當然，尹誠彬對上金鍾國也是相當有看頭！！！連金鍾國都忍不住感嘆對手，成員們看得津津有味～。



PS：上面的官方影片沒有剪輯到勝負的結果，但最終是金鍾國碰到比較多水（但沒有完全倒進水中，堅持在半空中，腰力相當好），最終衣服乾爽的尹誠彬獲勝。



▼還有全昭旻VS宋智孝，可以說是還沒比之前就能知道結局了：



有興趣的讀者可以找回這一期節目看。

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