《今生也請多指教》瑞夏終於覺察自己的真心！知音沉浸姐妹童年回憶，未發覺貂媛就在身後...（EP.05）

這一集結尾也好揪心！小編再次看到淚崩了T^T

tvN新劇《今生也請多指教》改編自同名網漫，講述帶著前世記憶重生的女主在第18次人生遇到真愛「文瑞夏」，但因車禍死亡而開啟第19次人生，並和文瑞夏再次相遇的故事。



*以下內容包含《今生也請多指教》第5集關鍵內容！



無法輕易開始的戀愛

瑞夏終於承認自己喜歡知音，但同時面臨一個煩惱：知音總是令他想起珠媛，以及珠媛去世造成的創傷，令他十分痛苦。



知音問他喜歡珠媛什麼，瑞夏回答是深邃美麗的眼睛。知音突然湊近問：「我的眼睛呢？」 瑞夏用一根手指把她的額頭推開：「到此為止！」雖然拒絕了知音的第一次告白，但兩人的互動十分有愛啊~



美救英雄

知音已斷絕關係的哥哥東佑被追債人糾纏，竟想到讓瑞夏幫忙還債。 瑞夏被帶到僻靜無人處，拒絕無理要求後與對方大打出手，這時警笛聲突然響起，追債人立即逃跑。 但回頭一看... 其實是知音帶著大聲公趕來，播放了警笛錄音而已XD這就是活了十幾世的機智嗎！



姐姐

知音、瑞夏、貂媛、道允在海邊散心時偶遇暴雨，來到貂媛家躲避休息。 夜裡知音在屋裡翻找姐妹倆童年的記憶痕跡，被貂媛撞個正著，只好找藉口搪塞過去。

貂媛還是很不安，懷疑知音是刻意收集珠媛的資訊以接近瑞夏，趁酒勁坦言內心希望知音真的是姐姐。 知音明知不該說出秘密，但看到貂媛跟小時候別無二致的哭相，還是心軟了：「我記得前世，我的前世就是尹珠媛。」



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