野生李帝勳逛小七想吃茶葉蛋！自詡「最安全駕駛」，不排斥交台灣女友：「首爾離台灣很近！」

《模範計程車》金道奇司機來啦！演員李帝勳7月1日晚間抵台，在機場看到許多前來迎接的粉絲，讓他又驚又喜，他更是相當親民一一收下大家的禮物，甚至還辦起了現場簽名會。

李帝勳演出前先與媒體們進行訪談，穿著一身淺色西裝出場的他神情輕鬆，甚至頻頻擺出可愛姿勢讓媒體們捕捉畫面，也提到今日天候不佳外面下著大雨，感謝媒體們願意前來採訪他，男神果真非常有禮貌。他也提到昨晚一抵達機場，就見識到台灣粉絲們的熱情，雖然時間已經很晚了大家卻耐心等著他，他也很想一一跟大家問候、握手、為大家簽名，無奈時間有限只好盡力表達他的感謝。



記者提到李帝勳前一晚去逛便利商店的影片在網路上流傳，李帝勳先是很訝異「你們怎麼知道」，後來他解釋說，在飯店內看了昨晚金曲獎的直播，覺得想要買點什麼點心來搭配，所以就到飯店樓下的便利商店去逛逛，買了一些台灣的麵包、餅乾跟奶茶來吃。李帝勳說原本因時間太晚了想忌口，但還是忍不住牛肉麵、炸雞還有珍奶的誘惑，所以他有點不好意思，直呼自己吃太多臉很腫，還請大家見諒。



之前在百想藝術大賞中李帝勳曾與台灣男星許光漢同台頒獎，他笑著說覺得兩人有同框的機會很神奇，還誇許光漢本人比影片裡帥很多！而許光漢在SNS稱他為「歐巴」，他也不介意那是女生對哥哥的稱謂，也說若有機會希望還能與許光漢再見面。



李帝勳因演出《模範計程車》系列而擁有高人氣，他也表示因為這部作品中有很多開車的鏡頭，讓他目前對於自己的駕車技術相當有自信，也自詡為「最安全的駕駛」，一定使命必達讓乘客安全抵達目的地。



在之前的訪談中，李帝勳曾表達自己想要找尋靈魂伴侶的想法，訴說自己的孤獨感，他表示希望找到一位與他無話不談的女朋友，記者們詢問會不會排斥異國戀？李帝勳說：「台灣跟韓國不算遠距離戀愛啊！想要見面的話飛機一搭才兩小時就到了！」原來他是如此貼心的男朋友。



即將過生日的李帝勳被問到生日願望，原本他說長大了之後好像就沒有再許願了，記者提醒他「要不要許願交到女朋友」，李帝勳突然睜著眼睛說「對喔！」，接著他還閉上眼睛認真的許願了！祝福歐巴盡快達成心願，再也不孤單喔！



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