《今生也请多指教》瑞夏终於觉察自己的真心！知音沉浸姐妹童年回忆，未发觉貂媛就在身后...（EP.05）

这一集结尾也好揪心！小编再次看到泪崩了T^T

tvN新剧《今生也请多指教》改编自同名网漫，讲述带著前世记忆重生的女主在第18次人生遇到真爱「文瑞夏」，但因车祸死亡而开启第19次人生，并和文瑞夏再次相遇的故事。



*以下内容包含《今生也请多指教》第5集关键内容！



无法轻易开始的恋爱

瑞夏终於承认自己喜欢知音，但同时面临一个烦恼：知音总是令他想起珠媛，以及珠媛去世造成的创伤，令他十分痛苦。



知音问他喜欢珠媛什么，瑞夏回答是深邃美丽的眼睛。知音突然凑近问：「我的眼睛呢？」 瑞夏用一根手指把她的额头推开：「到此为止！」虽然拒绝了知音的第一次告白，但两人的互动十分有爱啊~



美救英雄

知音已断绝关系的哥哥东佑被追债人纠缠，竟想到让瑞夏帮忙还债。 瑞夏被带到僻静无人处，拒绝无理要求后与对方大打出手，这时警笛声突然响起，追债人立即逃跑。 但回头一看... 其实是知音带著大声公赶来，播放了警笛录音而已XD这就是活了十几世的机智吗！



姐姐

知音、瑞夏、貂媛、道允在海边散心时偶遇暴雨，来到貂媛家躲避休息。 夜里知音在屋里翻找姐妹俩童年的记忆痕迹，被貂媛撞个正著，只好找藉口搪塞过去。

貂媛还是很不安，怀疑知音是刻意收集珠媛的资讯以接近瑞夏，趁酒劲坦言内心希望知音真的是姐姐。 知音明知不该说出秘密，但看到貂媛跟小时候别无二致的哭相，还是心软了：「我记得前世，我的前世就是尹珠媛。」



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