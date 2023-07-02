神童分享SJ D&E Fancon VCR「未公開片段」一臉滿足：「這個畫面一定要有啊！」粉絲：童導演果然懂～XD

神童果然是懂粉絲的～拿著手機、眉開眼笑的模樣，像極了推薦自家CP給朋友的自己哈哈哈！

由東海、銀赫組成的Super Junior人氣小分隊「D&E」，於上週六（24日）以首爾為起點，舉行D&E WORLD TOUR FANCON - [DElight PARTY]，下一站就是臺北啦！粉絲們都準備好了嗎？（笑）

230628 #신동 #동해 #은혁 VCR 비하인드

내가 너무 넣고 싶은 컷이 있는데 자꾸 은혁이가 전화해서 꼭 좀 빼달라는 거야.

"안 돼!팬들이 제일 좋아하는 장면이라고!"

자기들은 도저히 안 되겠대. 그래서 뺀 거잖아.너무 억울해. 이 장면은 무조건 있어야 된다고!

원래 이거보다 더 찐했는데 내가 조금~ pic.twitter.com/obhVDVBUom — 하베 (@heiboe_bl) June 28, 2023

近期，作為VCR導演的神童在直播中分享關於Fancon的幕後花絮。其實他有個特別想放進去的片段，但由於銀赫「強烈要求刪除」，所以神童還是剪掉了。為了不曉得情況的粉絲們，神童描述VCR的正式版本：「東海帥氣地彈鋼琴，然後銀赫登場、從那邊走過來，直接到下個畫面。」

但其實原本是：銀赫進來，然後銀赫Touch東海（把手放在東海肩膀上）、微微一笑。東海回頭，一樣微微一笑，然後拍拍肩膀上的手，再到下個畫面。結果D&E一直說：「好尷尬、好肉麻。」

而這段「未公開影片」，保留在神童的手機裡！他與粉絲們分享，還一直說：「這個畫面一定要有吧」（超級興奮XD）、「居然叫我把它給刪了」因為不能直接看影片，所以神童給大家看截圖。

【圖1】原本是這樣Touch的畫面；【圖2】（Touch之後）東海這樣笑了

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