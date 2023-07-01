SJ厲旭祝隊長利特「生日快樂」，配圖卻是「臺灣美食照」？粉絲：「真的有吃好吃滿再走！」

生日祝福通常都是附上與壽星的合照，沒想到厲旭PO出一桌美食！（大笑）

Super Junior隊長利特於今日（7月1日）迎來生日。有趣的是，去年（2022年）就過過40歲生日的他，沒想到今年6月28日遇上韓國年齡修法，以國際間通用的實歲（足齡）為基準，‎退回39歲‎。不過，6月28日與生日7月1日只隔三天，被粉絲笑稱：「是30代的3天體驗券！」XD

「忙內」厲旭也通過個人Twitter獻上生日祝福。他留言：「天氣真好！度過一個美好的週末 #生日 #隊長生快 #利特_我愛你 #雖然_沒準備什麼菜 #但至少通過照片 #多多地_祝賀你」。

符合標籤「#雖然_沒準備什麼菜」，配圖不是厲旭與壽星利特的合照，而是一桌擺滿小籠包、炒飯等佳餚的「美食照」，讓人看了不禁食指大動。而臺灣的粉絲應該對這張照片「有點印象」，因為從髮色到服裝，都是如此熟悉…

沒錯，厲旭的照片應該就是5月中旬來臺為「韓國觀光公社」代言觀光的時候拍的！活動中，除了推薦大家韓國好吃、好玩的地方，還表示自己熱愛臺灣美食，‎一定要吃好吃滿才離開‎，更將機票改為隔天。

活動當天，厲旭也拍攝了自己的YouTube影片（美食照裡也可以看到攝影機）。他曾提到自己想到夜市走走，希望這些內容可以在厲旭未來的Vlog裡看到囉！也期待厲旭可以趕快和隊長利特、成員哥哥們、「忙內LINE」圭賢，一起來臺灣享受美食～

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