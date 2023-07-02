柳演錫想在《Bromarble》展現擅長的「羅曼史」，卻被曹圭賢「破壞」：連自己的本名都不曉得XD

柳演錫和曹圭賢「貼貼」太有愛！但這兩位哥只要一開口就是即將「分道揚鑣」的感覺，真的有辦法一起旅行嘛～（笑）

TVING《Bromarble》是以杜拜為背景，一邊享受旅行、一邊玩「現實版大富翁」的全新綜藝真人秀。邀請李昇基、柳演錫、池錫辰、李東輝、曹世鎬、Super Junior曹圭賢、SEVENTEEN Joshua & Hoshi出演，並陸續公開預告。





在「柳演錫X曹圭賢」篇中，柳演錫強調自己很擅長「羅曼史」，所以想要在節目裡展現「兄弟情」。但曹圭賢強烈表示：「我們之間不能那樣」（超好笑XD）。接著，曹圭賢提問：「為什麼會答應出演呢？」柳演錫表示：「因為你叫我了啊～」（空氣瞬間變成粉紅色）曹圭賢笑到不能自己。

柳演錫認為自己應該可以和曹圭賢處的很好，因為他和別人出去旅行從沒吵過架。他知道曹圭賢的生日（因為他有在通訊錄裡名字一欄旁輸入生日的習慣），還知道曹圭賢姓「曹」，讓對方感嘆：「你對我了解的真多啊～」





反觀曹圭賢，似乎對柳演錫不甚了解？柳演習突襲發問：「我的名字呢？那不是我的本名。」曹圭賢吱吱唔唔，無法乾脆俐落地回答出來。他開始「拖時間」：「我知道那不是本名，那是非常帥氣的名字…」柳演錫一臉無語地笑了出來，曹圭賢本人也覺得無奈，柳演錫問：「真是的，你為什麼要叫我來？！我不是給你提示了嘛，我只有姓不一樣。」

曹圭賢看看眼色：「叫做演．錫嗎？」柳演錫爆發：「這種程度的話，難道不是笨蛋嗎？我說姓不一樣！」、「本名是『安演錫』，我都這樣跟你說了！」曹圭賢回答：「真是好名字啊～」（你的演錫哥要被氣死了XD）











另外，製作組在預告裡收錄了柳演錫與曹圭賢「貼貼」的畫面，與前段採訪形成「相愛相殺」的感覺。最愛看這種又好氣、又好笑的兄弟情了～期待節目播出！

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