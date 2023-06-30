6月28日起韓國人全體減齡！SEVENTEEN「哥哥line」成員增加，弟弟一夜之間變朋友XD

韓國實行最新年齡計算法，有人一下子「年輕」了2歲。

根據韓國國會去年通過的法案，自6月28日開始在行政和民事上的年齡均按周歲計算，法令、合同、公文中標記的年齡均以周歲為準，因此不少韓國人將「年輕」一、兩歲。 之前韓國有三種年齡計算法，民間虛歲是出生時即滿1歲，每年元旦新增一歲。 打個比方，某人生於2003年12月31日，如今他的虛歲為21歲; 若按徵兵的法定計齡法，出生時為零歲，每年元旦新增一歲，則年滿20歲，按照國際通用方法計算則只有19歲，而前兩種計算法在韓國最常見。

新年齡計算法一實施，SEVENTEEN成員Vernon就玩起了梗，在Weverse上表示「大家好，我是25歲的Vernon」，直呼原是哥哥的THE 8（徐明浩）大名「明浩啊，幫我拿水」。 THE 8先是用中文回應「一覺醒來，地位掉了一個等，不過不能跟他們說」，之後又用韓語回復Vernon「朋友啊，水還是自己去拿吧。」 按照最新的計算法，1998年2月18日出生的Vernon年滿25歲（屬虎），而1997年11月7日出生的THE 8因為還沒過生日，還是25周歲（屬牛），兩人的關係也從哥哥弟弟變成了朋友。



年齡最「混亂」的還是95Line的哥哥們，S.Coups、淨漢和Joshua因為生日在8月、10月和12月，都還沒過生日，只能算27周歲，而96Line的Jun和Hoshi剛剛過完6月的生日，和哥哥們一樣都滿27周歲（只是屬相不同），一下子從弟弟榮升為「哥Line」。 看了SEVENTEEN周歲情況之後，粉絲們紛紛表示：「只有DINO依舊是忙內，哥哥們的年齡戰爭和他無關」、「隊內哥哥和弟弟的順序要重新定位了嗎」、「圓佑啊，7月過完生日，你就和95line是朋友了」、「反正他們原來就說半語，無所謂」等。





세븐틴 우리애들 만나이 적용..반말틴이라 이게 의미가 없긴해 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/hSRPaXsCm7 — SLOW 쫑빛 (@951004_Angels) June 28, 2023

此外，考慮到一線的操作難度，就學年齡、煙酒類購買、兵役義務、公務員應試等暫被視為例外，不適用新年齡計齡法。

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