SHINee不可以做的事！雙眼皮Key、單眼皮泰民&珉豪，網一見笑噴：「好像太妍」

為什麼一個團裡有這麼多人會用眼睛做個人技啦XD

SHINee昨日通過JTBC電視台公開回歸特別節目《SHINee's 15m - Roadtrip Comeback Show》，記錄他們為紀念正規八輯展開友情之旅、一起回顧過往經歷的療愈時光，以及新歌舞台的精彩表演。

這次回歸溫流因健康原因暫停活動，由Key、珉豪、泰民三人進行宣傳活動。 三人一起在練習室準備和聊天時，Key突然用力眨眼，把標誌性的單眼皮變成雙眼皮！珉豪：「看來您很疲憊啊？」 Key：「我做雙眼皮了！」



泰民也施展個人技「雙眼皮消失朮」：



還幫以大眼出名的珉豪也變成單眼皮，但好像是一副睡不醒的模樣XD



泰民說珉豪眼睛很大所以變成單眼皮都不錯，Key湊過來問：「那我呢？」 結果看到自己的模樣後，三個人一起爆笑了XD

這段播出後引不少網友笑翻，雙眼皮成員和單眼皮成員「互換」的模樣真的太讓人意外：「不要亂用臉啦」、「Key這樣好像太妍/雙眼皮很深的白狗」、「全都是眼神清澈的瘋子kkk」、「雙眼皮Key真的不太ok，有點油膩kkk」、「請不要製造本來沒有的東西，也不要消除本來就有的東西kk」、「 這不是泰民的個人技嗎，怎麼變成流行了」、「單眼皮泰民有像SE7EN」、「SHINee真是超有趣的團」。



ㅅㅂ 샤이니 쌍꺼풀이슈 ……….. 에바야 pic.twitter.com/2TANYZeEok — ฅㅔ리⁸ (@beautifuI_merry) June 28, 2023

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