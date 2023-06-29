這裡也有惡鬼！搞笑綠葉姜其永《驅魔麵館2》變身極惡反派惡鬼

《驅魔麵館2》即將在7月29日開播，而其中時常演出電視劇中男主角身邊的搞笑綠葉，在《非常律師禹英禑》以及電影《火線交涉》之後，本次將在續集電視劇《驅魔麵館2》中變身為殺人不眨眼的惡鬼。

將接續《今生也請多指教》在7月29日首播的tvN最新週末電視劇《驅魔麵館2》，將有更新的能力與新進成員加入，變得實力更強的惡鬼驅魔人們，當然也即將面對更加惡毒的惡鬼們，麵館成員們將揮汗淋漓痛快地擊敗他們！改編自同名網路漫畫《驅魔麵館》累積了1.6億人次的點閱數，這些猛鬼驅魔人們將再度展現高度機動性與動作場面，想必將再度引發觀眾關注。



《驅魔麵館2》也公開了劇中飾演「弼匡」的姜其永最新劇照，「弼匡」是能夠吸收這些驅魔人們能力的最邪惡力量，惡中之惡的最高層級惡鬼。他認為他所擁有的能力就等同權力，慘忍地殺害他人，甚至沉醉於這些人的鮮血以及悲鳴當中，而這些驅魔人們也將以守護自己所珍愛的人們的這份心意，與實力更強的惡鬼展開對決。



公開的劇照中，可以看到姜其永收起笑臉，梳起了長髮油頭也穿上西裝，殺氣騰騰的盯著他的目標，自帶氣場令人看了有些害怕，甚至與獄中的人隔著一個壓克力板會面時，也露出冷冷地微笑，看了的確令人背脊發涼。不知道他具有什麼樣的超能力？而驅魔人們又將以什麼樣的能力反制他呢？讓大家期待精彩第二季吧！《驅魔麵館2》即將在7月29日晚間首播。



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