这里也有恶鬼！搞笑绿叶姜其永《驱魔面馆2》变身极恶反派恶鬼

《驱魔面馆2》即将在7月29日开播，而其中时常演出电视剧中男主角身边的搞笑绿叶，在《非常律师禹英禑》以及电影《火线交涉》之后，本次将在续集电视剧《驱魔面馆2》中变身为杀人不眨眼的恶鬼。

将接续《今生也请多指教》在7月29日首播的tvN最新周末电视剧《驱魔面馆2》，将有更新的能力与新进成员加入，变得实力更强的恶鬼驱魔人们，当然也即将面对更加恶毒的恶鬼们，面馆成员们将挥汗淋漓痛快地击败他们！改编自同名网路漫画《驱魔面馆》累积了1.6亿人次的点阅数，这些猛鬼驱魔人们将再度展现高度机动性与动作场面，想必将再度引发观众关注。



《驱魔面馆2》也公开了剧中饰演「弼匡」的姜其永最新剧照，「弼匡」是能够吸收这些驱魔人们能力的最邪恶力量，恶中之恶的最高层级恶鬼。他认为他所拥有的能力就等同权力，惨忍地杀害他人，甚至沉醉於这些人的鲜血以及悲鸣当中，而这些驱魔人们也将以守护自己所珍爱的人们的这份心意，与实力更强的恶鬼展开对决。



公开的剧照中，可以看到姜其永收起笑脸，梳起了长发油头也穿上西装，杀气腾腾的盯著他的目标，自带气场令人看了有些害怕，甚至与狱中的人隔著一个压克力板会面时，也露出冷冷地微笑，看了的确令人背脊发凉。不知道他具有什么样的超能力？而驱魔人们又将以什么样的能力反制他呢？让大家期待精彩第二季吧！《驱魔面馆2》即将在7月29日晚间首播。



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