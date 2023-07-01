時間沒能眷顧男神～鄭雨盛50歲顯老態衝上熱搜，韓網友：可是他比普通人狀態好多了！

都說美人遲暮令人難過，可美男老去也讓人惋惜啊。

鄭雨盛前段時間出戲了在仁川舉行的第59屆百想藝術大賞，紅毯照片公開後掀起了討論。 當天他身穿深藍色西服現身，襯衣和褲子都選擇了白色，依舊是風度翩翩。 但廣大網友還是將視線集中在了他的顏值上，作為韓娛圈的頂流男神，這一次亮相被發現有了老態。

媒體公佈的照片中鄭雨盛笑起來時魚尾紋爬滿眼尾，皮膚有些鬆垮，尤其是脖子部份頸紋明顯，與2019年百想藝術大賞時期的他有著明顯的區別。他的近況照也很快引起了網友們的關注，大家紛紛留言稱：「啊，原來男神也會變老啊」、「他可是x世代的男神，突然有種心酸的感覺」、「是人都會老啊，50歲了這個狀態很不錯」、「歲月還是在他臉上留下了痕跡」、「當真是歲月最無情」、「有新戲要拍的話會一夜回春的」、「和普通人比較的話，他已經是童顏了」等。



정우성 백상 레카 얼굴 좀 봐... ㅠㅠ pic.twitter.com/JCZamCPAio — 룸 (@b2the_miracle) April 28, 2023

（2019年時期）



2019년 백상 정우성을 안 봤다면

인생을 헛살앗다고 볼 수 있습니다 pic.twitter.com/wehcsIJWuw — 성신 (@hankeyongj) August 20, 2022

此外，鄭雨盛作為導演的大銀幕處女作《保護者》將於8月上映，影片講述了一個男人為守護最後剩下的一個人而展開的慘烈搏鬥，由鄭雨盛、朴誠雄和金南佶主演。

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