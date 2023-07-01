时间没能眷顾男神～郑雨盛50岁显老态冲上热搜，韩网友：可是他比普通人状态好多了！

都说美人迟暮令人难过，可美男老去也让人惋惜啊。

郑雨盛前段时间出戏了在仁川举行的第59届百想艺术大赏，红毯照片公开后掀起了讨论。 当天他身穿深蓝色西服现身，衬衣和裤子都选择了白色，依旧是风度翩翩。 但广大网友还是将视线集中在了他的颜值上，作为韩娱圈的顶流男神，这一次亮相被发现有了老态。

媒体公布的照片中郑雨盛笑起来时鱼尾纹爬满眼尾，皮肤有些松垮，尤其是脖子部份颈纹明显，与2019年百想艺术大赏时期的他有著明显的区别。他的近况照也很快引起了网友们的关注，大家纷纷留言称：「啊，原来男神也会变老啊」、「他可是x世代的男神，突然有种心酸的感觉」、「是人都会老啊，50岁了这个状态很不错」、「岁月还是在他脸上留下了痕迹」、「当真是岁月最无情」、「有新戏要拍的话会一夜回春的」、「和普通人比较的话，他已经是童颜了」等。



정우성 백상 레카 얼굴 좀 봐... ㅠㅠ pic.twitter.com/JCZamCPAio — 룸 (@b2the_miracle) April 28, 2023

（2019年时期）



2019년 백상 정우성을 안 봤다면

인생을 헛살앗다고 볼 수 있습니다 pic.twitter.com/wehcsIJWuw — 성신 (@hankeyongj) August 20, 2022

此外，郑雨盛作为导演的大银幕处女作《保护者》将於8月上映，影片讲述了一个男人为守护最后剩下的一个人而展开的惨烈搏斗，由郑雨盛、朴诚雄和金南佶主演。

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