車銀優吃冰淇淋男友照公開！約會既視感太強，網昏迷：「根本是狐狸、想當那枚勺子」

感謝車銀優，讓大家的眼睛再一次獲得淨化......！

車銀優昨日在個人IG PO出3張日常生活照片，不到一天就獲得五百多讚，因為男友約會既視感真的太強啦！

車銀優的PO文留言只有一杯冰淇淋 貼圖、沒有文字說明。 照片中他穿著簡單的印花白T恤和牛仔褲，看起來完全是素顏出鏡：



手裡拿著一個冰激凌，嘴角也沾了一抹冰淇淋 。 不僅抬頭對視瞬間讓人超心動，低頭時的修長睫毛、害羞笑容也十分犯規~





韓網友為車銀優隨手一拍的美貌驚歎，紛紛留言：「我想成為那杯冰淇淋 」、「我來當勺子」、「嘴角沾了冰淇淋 ，分明是在勾引！」、「車銀優似乎把人的慾望想得太簡單」、「手臂血管是怎麼回事」、「根本是foxy boy」、「等一下，我的心臟...」、「最後那張不要笑啊！讓人過分心動...」、「只是看著都會笑出來」、「真的是取向破壞者，無論偏好什麼類型都會為車銀優折服」、「神親手捏的作品」、「如果我這樣做一定會被說好髒... 果然長相最重要」、「這髮型不能算帥吧？ 只是因為在車銀優頭上才好看吧...？」 、「比漫畫更像漫畫」、「想生個這樣的兒子，看著都開心」。



此外，車銀優最近接拍新劇《Wonderful World》，與金南珠、金剛於、林世美等合作，醫大休學生「權善律」，預計明年開播。



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