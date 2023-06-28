這一對也很好嗑！嚴正化節目中大膽發言：拍戲時覺得金炳哲越看越帥，不然我們談戀愛吧

嚴正化和金炳哲之間有粉紅氣流在流淌。

27日，前不久剛剛落幕的的熱門韓劇《車貞淑醫生》的主演嚴正化、金炳哲、明世彬和閔旴赫作客了jtbc綜藝節目《酸當鋪》。 主持人洪真卿用「可愛垃圾」這一觀眾們起的昵稱來介紹金炳哲，說起他真實性格時，嚴正化表示：「炳哲先生的性格一直都這樣，沉默寡言。」 在劇中金炳哲和嚴正化飾演夫妻，但現實里前者該叫後者「怒那」（姐姐），金炳哲解釋：「因為劇中是結婚很久的老夫老妻關係，為了變得親近，所以我倆之間說的是非敬語。」 一旁的嚴正化聽完之後調侃道：「現在電視劇已經播完了，不許再說非敬語了。」 金炳哲即刻回應對方：「太好了，其實說非敬語我也很有壓力。」 兩人一言一語地逗趣，氣氛非常和諧。



主持人們再次提問金炳哲，聽說他看到吐槽他長得醜的觀眾留言後備受打擊，對此金炳哲稱：「業內有平均顏值，我確實在及格分以下，不過這次（《車貞淑醫生》）結束後，有不少留言開始誇我帥了。」 嚴正化接著對方的話繼續說道：「我也這麼覺得，拍戲的過程中，在這之前每次看到金炳哲演員其實並不在意他的外貌，拍戲的過程中反而發覺他越來越帥了。」

大器晚成的金炳哲今年已經48歲了，婚姻一直是外界關注的焦點，本期節目中主持人們也有意提到，好奇他喜歡什麼樣的人，金炳哲回答：「我喜歡開朗的人。」 還稱嚴正化、明世彬以及主持人洪真卿都是性格開朗的女生。另一位主持人卓在勛表示：「聽說你在片場的時候誇嚴正化很好。」 金炳哲反問他：「你是從哪兒聽說的？」 當事人嚴正化笑著回應：「不然我們談戀愛吧？」 一番話逗得全場哈哈大笑，也讓觀眾們很好奇這句話摻雜了多少真心！



《車貞淑醫生》稱的是上上半年最大的黑馬劇，以不到5%的收視率啟航，幾乎每一集播出都在刷新自身紀錄，大結局更是突破18%，大受觀眾好評。 為了慶祝電視劇完美殺青，劇組於26日一起前往越南度假。

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